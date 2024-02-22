Азербайджанский фитнес-тренер Кямиль Зейналлы вернулся в Баку из Москвы.

Как передает Day.Az, в Международном аэропорту Гейдар Алиев его встречали члены семьи, а также представители СМИ.

Напомним, что вчера ночью, возвращаясь из Москвы в Баку, азербайджанский фитнес-тренер Кямиль Зейналлы был задержан в аэропорту Домодедово по запросу Армении.

В социальных сетях опубликована копия обвинения, выдвинутого против Кямиля Зейналлы.

Согласно данному документу, в отношении К.Зейналлы выдвинуты обвинения по статьям 149.1.1, 135.1.1, 135.6.1, 135.11.1, 140.2.2 и 147.1 УК Армении:

Статья 135. Преступления против человечности

- 135.1.1. - убийство

- 135.6.1. - пытки

135.11.1. - иные бесчеловечные деяния, причинившие серьезный вред здоровью человека или тяжелые страдания;

Статья 140. Военные преступления с использованием запрещенных методов ведения войны

- 140.2.2. Отдавать приказы или угрожать приказом никого не оставлять в живых во время международного вооруженного конфликта или немеждународного вооруженного конфликта;

147.1. Привлечение наемников, организация тренировочных лагерей для наемников, обучение или изучение навыков работы в качестве наемников, финансирование наемников, использование наемников в вооруженных конфликтах или военных операциях, или участие в качестве наемника в вооруженных конфликтах, боевых действиях или согласованных актах насилия.

Статья 149. Агрессия

- 149.1. 1. Планирование, подготовка, инициирование или осуществление агрессии лицом, которое фактически руководит, контролирует или руководит политическими или военными операциями государства.

Отметим, что Кямиль Зейналлы сообщил о задержании в Москве в своем аккаунте в Instagram. K.Зейналлы заявил, что был задержан в московском аэропорту Домодедово на обратном пути в Баку и доставлен в отделение полиции. Он отметил, что по словам сотрудников российской полиции, его задержали по причине объявления его Арменией в международный розыск.

Ранее мы сообщали о том, что Посольство Азербайджанской Республики предпринимает необходимые правовые действия в рамках законодательства Российской Федерации и прилагает все усилия в целях обеспечения прав задержанного.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!