Коварный план армян провалился: разрушенный Ходжалы реконструируется

В Ходжалы, в котором 32 года назад Армения совершила геноцид против азербайджанцев, теперь ведутся работы по реконструкции.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказал автор аналитико-информационной программы "Неделя" ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" (AzTV) Ровшан Мамедов.

Он подчеркнул, что за Ходжалинский геноцид азербайджанские солдаты отомстили на поле боя.

"Мы 30 лет терпеливо ждали, что мировое сообщество выскажет справедливую позицию в отношении Ходжалинского геноцида и факта оккупации Карабаха. Но этого не случилось. Во главе с Президентом, Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым азербайджанский народ ценой крови и жизни наших шехидов, героизма армии Азербайджана освободил Карабах от оккупации. Сегодня в Ходжалы души 613 мирных жителей, ставших жертвами геноцида, и души наших шехидов возрадовались. Потому что Ходжалы реконструируется и благоустраивается. Создается новый Ходжалы", - добавил он.

Отметим, что сегодня 32-я годовщина Ходжалинского геноцида. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные отряды при участии 366-го полка бывшей советской армии, дислоцированного в городе Ханкенди, разрушили город. В результате очередной массовой резни, совершенной армянскими агрессорами против азербайджанского народа, с особой жестокостью были убиты 613 человек (в том числе 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков), 1 275 мирных жителей были взяты в плен, а судьба 150 человек до сих пор неизвестна. В результате 8 семей были полностью уничтожены, 25 детей потеряли обоих родителей, а 130 - одного из них.

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