Нью-Йорк в красках азербайджанского Новруза

В Нью-Йорк прошел ряд мероприятий, посвященный празднику Новруз, сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет Азербайджана по работе с диаспорой.

Новруз - один из самых древних, любимых и веселых праздников, который вобрал в себя традиционные ценности азербайджанского народа. Новруз в Азербайджане всегда был праздником земли, пробуждения природы, нравственной чистоты, равенства. По древнему солнечному календарю этот день означает начало весны и нового года. Новруз также включен ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, а 21 марта является Международным днем Новруза.

Один из праздничных вечеров был организован Американо-Азербайджанской ассоциацией молодежи и спорта. В нем приняли участие дипломаты, представители азербайджанской диаспоры, местной общественности. В художественной части мероприятия выступила народная артистка Азербайджана и Узбекистана Гюльянаг Мамедова, молодые музыканты Самир Гулиев, Вероника Якубова и Ульвия Рагимова. На кяманче сыграла солист Дрезденского симфонического оркестра и член Союза музыкантов Норвегии Шабнам Гусейн. Гостям были представлены блюда национальной кухни и сладости Новруза.

А в Центре развития детско-юношеского творчества "My Way" (руководитель Алена Бадалова), помимо азербайджанской, приняли участие также представители узбекской, таджикской, пакистанской, иранской, еврейской, украинской, белорусской, латиноамериканской и других общин. Гостям были представлены азербайджанские народные песни и танцы, проект "Бута" молодого художника-скульптора Эмина Гулиева. Праздничное торжество завершилось национальным танцем "Яллы", к которому с большим энтузиазмом присоединились родители, дети и гости.