В Баку изменились цены на подземные парковочные места в жилых домах

В последние дни в Баку подорожали парковочные места под многоквартирными жилыми домами.

Об этом в четверг Trend сообщили жители, проживающие в новостройках, передает Day.Az.

По их словам, парковка, которая стоила 60 манатов в месяц, в настоящее время стоит 90.

Но насколько это законно?

В связи с этим эксперт по имущественным вопросам Эльнур Фарзалиев сообщил Trend, что в некоторых зданиях стоянку может сдавать в аренду само руководство ЖК или человек, купивший подземные парковочные места.

"Порой парковку обязательно нужно учитывать при строительстве многоквартирных домов. Потому что в столице все больше людей. По этой причине количество автомобилей увеличивается. При этом в каждом здании должно быть место для парковки в зависимости от количества квартир. На первых этажах новостроек открываются объекты общественного питания. Подавляющее большинство людей, которые приезжают сюда, приезжают на машине. Однако у этих объектов нет места для парковки автомобилей. Это тоже одна из больших проблем. Согласно Генеральному плану Баку, при сносе зданий необходимо обязательно учитывать такие обстоятельства.

Если парковочные места находятся в частной собственности и сдаются в аренду, в этом случае владелец может установить желаемую цену. По закону это не запрещено. Поскольку в этом отношении нет определенного тарифа, злоупотребления неизбежны", - отметил Э.Фарзалиев.

Юрист Ариф Назаров упомянул, что в соответствии со статьей 35 Жилищного кодекса Азербайджанской Республики, объекты (в том числе, межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые шахты или другие шахты, коридоры, не являющиеся частью квартир в данном здании и предназначенные для обслуживания более чем одной площади в здании, технические этажи, чердаки, подвалы с инженерными сооружениями, оборудованием, обслуживающим более одной площади в этом здании (технический подвал), и т.д.) принадлежат собственникам на праве общей долевой собственности.

"Кроме того, уменьшение общей собственности в многоквартирном доме допускается только с согласия всех собственников участка здания путем реконструкции этого здания. Видимо, действующим законодательством автостоянки в подвальной части многоквартирного дома не отнесены к общей собственности собственников жилья.

В связи с этим собственникам жилья в первую очередь следует обращать внимание на проектную документацию многоквартирного дома. Если в рассматриваемом документе часть подвала спроектирована как автостоянка, продажа парковок может быть осуществлена, и за эти парковки можно получить выписку из государственного реестра недвижимости", - добавил юрист.

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