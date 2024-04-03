Литовские работодатели отдают предпочтение азербайджанцам

Взгляды литовских компаний в поисках потенциальных сотрудников переместились с Беларуси и Украины на Азербайджан и Среднюю Азию.

Как передает Day.Az, об этом свидетельствуют данные Департамента миграции Литвы, опубликованные в марте.

"Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Азербайджан и Казахстан - новые страны, из которых работодатели везут рабочую силу. (...) Большинство из Узбекистана", - сказала директор Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.

В начале марта министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила о планах ужесточить требования к иностранцам, приезжающим на работу в Литву, и к приглашающим их компаниям.

В поправках к Закону о правовом положении иностранцев предлагают ввести для работодателя обязанность трудоустройства иностранца на полный рабочий день, вернуть требование о предоставлении работодателю информации о квалификации и опыте иностранца.

Также предлагается ограничить работу на нескольких работодателей - иностранец может работать не более чем у трех работодателей. Если иностранец не подал налоговую декларацию, когда такая обязанность предусмотрена правовыми актами Литвы, ему предлагается не выдавать или аннулировать временный вид на жительство в Литве.

В Литве предлагается разрешить работать только иностранцам из третьих стран, имеющим вид на жительство, отказаться от возможности работать по прибытии в страну в безвизовом режиме или по шенгенской визе.

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