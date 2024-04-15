В Азербайджане снизилась смертность.

Об этом в понедельник Day.Az сообщили в Госкомстате.

Было отмечено, что за первые два месяца этого года в стране было зарегистрировано 10 395 смертных случаев, и по сравнению с соответствующим периодом 2023 года этот показатель на каждые 1000 человек населения снизился с 6,8 до 6,2 случая.

Отметим, что численность населения Азербайджана с начала года увеличилась на 6 769 человек или на 0,1 процента и по состоянию на 1 марта 2024 года составила 10 187 539 человек. 54,5% от общей численности населения составляют городские жители, 45,5% - сельские жители, 49,8% - мужчины и 50,2% - женщины.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!