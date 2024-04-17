Должностным лицам таможенных органов Азербайджана будет выплачиваться компенсация

Должностным лицам таможенных органов Азербайджана будут выплачиваться расходы и единовременная компенсация за переезд на новое место службы, а также за перевозку имущества.

Как сообщает в среду Day.Az, это нашло отражение в поправке к "Положению о службе в таможенных органах", которая обсуждалась сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

В проекте отмечается, что порядок оплаты указанных расходов и компенсации будет определяться соответствующим органом исполнительной власти.

Должностным лицам таможенных органов и членам их семей, не имеющим места жительства в связи со сменой места службы в таможенных органах и, следовательно, проживающим в арендуемой квартире, будет выплачиваться денежная компенсация за аренду жилья в зависимости от места жительства. Порядок и размер выплаты денежной компенсации также будет определяться соответствующим органом исполнительной власти.

Аналогичный механизм закреплен в законодательных актах, регулирующих прохождение службы на других специальных видах государственной службы, и применяется на практике.

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