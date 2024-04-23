В Азербайджане будет пресечена продажа некачественных алкогольных напитков

В Азербайджане совершенствуется разрешительная система, связанная с импортом и производством алкогольных напитков.

Как сообщает во вторник Day.Az, этот вопрос нашел свое отражение в поправке к закону "О безопасности пищевых продуктов", которые были озвучены на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

В проекте поправок отмечается, что совершенствование разрешительной системы будет служить защите интересов дисциплинированных и профессиональных субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность в указанной сфере, защите внутреннего рынка от некачественной продукции, регулированию производства и оборота, предупреждению случаев уклонения от уплаты налогов и незаконного производства, формированию конкурентоспособного инвестиционного климата в существующей сфере и повышению экспортного потенциала выпускаемой продукции.

Установка измерительных приборов на пищевом объекте, где осуществляется производственная деятельность, служит для предупреждения случаев сокрытия производственных объемов производителей алкогольных напитков и определения оборота готовой продукции.

Определение условия наличия договора с поставщиком на импорт водки, являющейся алкогольным напитком, а также документов на закупку спирта, используемого в качестве сырья при производстве, ограничит оборот товаров неизвестного происхождения и низкого качества в данной сфере, а также объем теневой экономики.

Одним из предполагаемых требований для выдачи разрешения на производство водки, как алкогольного напитка, является установление минимального годового лимита производства. В проекте минимальный годовой объем производства определен в 100 тысяч декалитров, переходные положения проекта предусматривают поэтапное повышение годового минимального объема производства до этого предела до 1 января 2032 года. Так, минимальный годовой объем производства на 2024-2025 годы установлен в 20 тысяч декалитров.

Согласно проведенному анализу, за последние 3 года объемы производства водки налогоплательщиками с объемом производства более 20 тысяч декалитров составили в общей сложности 1 миллион 434 тысячи декалитров, что составляет 86 процентов от общего объема производства водки по стране.

Следует учитывать, что аналогичная практика относительно годового минимального объема производства уже существовала в законодательстве страны. Так, в "Правилах выдачи лицензий на производство этилового (пищевого) спирта, алкогольных напитков и табачных изделий на территории Азербайджанской Республики", утвержденных постановлением № 33 Кабинета министров Азербайджанской Республики от 4 марта 1999 года (отменено постановлением № 385 Кабинета министров от 6 октября 2016 года), существовало требование о выдаче лицензии на производство водки с годовым объемом производства не менее 200 тысяч декалитров.

После обсуждения поправка была вынесена на голосование и принята в первом чтении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!