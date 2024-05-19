В Азербайджане три человека отравились угарным газом

В селе Алибейли Товузского района три человека отравились угарным газом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, жительница села Гюльшан Амрахова (1970 г.р.) умерла от отравления угарным газом.

Сын Г.Амраховой Амрахов Амрах (2000 г.р.) и его супруга Айсун Амрахова (2004 г.р.) госпитализированы с отравлением.

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