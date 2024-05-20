Эксперт прокомментировал возможное изменение цен на рынке недвижимости в Азербайджане

В Азербайджане летом ожидается снижение цен на квартиры.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом заявил эксперт по недвижимости Рамиль Гасымлы.

Как сообщалось ранее, Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана в рамках механизма аренды с обязательством последующего выкупа представил гражданам полностью отремонтированные квартиры.

По словам эксперта, выставление на продажу вышеупомянутых квартир не повлияет на цены на рынке недвижимости.

"До сегодняшнего дня количество выставленных на продажу квартир в рамках механизма аренды с обязательством последующего выкупа составило 4434. Эта цифра очень мала. Потому что спрос во много раз превышает количество квартир, выставленных на продажу. Спрос намного превышает предложение. Этот проект нуждается в дальнейшем совершенствовании и увеличении количества квартир", - отметил он.

Эксперт также коснулся текущей ситуации на рынке недвижимости.

"На рынке жилья в настоящее время наблюдается стагнация. Основная причина этого также заключается в том, что цены на квартиры сильно выросли. В настоящее время однокомнатные квартиры площадью 35-40 квадратных метров продаются в близлежащих районах столицы по цене от 100 тысяч манатов и выше. Люди, даже в вынужденном положении не хотят платить такие суммы за дома с маленькой квадратурой. Ожидается, что летом из-за стагнации цены на квартиры снизятся до 10 процентов. Но к осени цены вновь могут измениться", - подчеркнул он.

Отметим, что Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана в рамках механизма аренды с обязательством последующего выкупа представил 328 полностью отремонтированных квартир на улице Мухаммеда Асадова в поселке Сарай.

Ежемесячные платежи за квартиры начинаются с 376 манатов.

Квартиры будут доступны для выбора через "Систему электронной ипотеки и кредитной гарантии" (EİKZS) с 23 мая 2024 года.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!