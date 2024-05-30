Разработана инструкция по санитарно-гигиеническим нормам на объектах общепита во время СОP29

В связи с проведением в Азербайджане 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) Агентством продовольственной безопасности Азербайджанской Республики (AQTA) была разработана инструкция "О санитарно-гигиенических нормах на объектах общественного питания во время мероприятия COP29".

Как сообщает в четверг Day.Az, инструкция разработана с целью обеспечения продовольственной безопасности на предприятиях общественного питания во время международного мероприятия и носит методическо-рекомендательный характер.

В инструкции отражены требования законодательства в отношении пищевых продуктов, персонала, работ по уборке и дезинфекции, пищевых отходов на объектах общественного питания.

Указанная инструкция, подготовленная в соответствии с утвержденным Агентством Планом действий в связи с COP29, предназначена для распространения в учреждениях общественного питания.

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