Учись, создавай и развивайся! В Баку определились победители Национального чемпионата по стартапам среди детей и подростков

8 июня в Баку состоялся Национальный чемпионат по стартапам, организованный MiniBoss Business School Baku, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.

MiniBoss Business School Baku - это бизнес-школа для детей и подростков, которая помогает учащимся раскрывать свой потенциал с ранних лет, решительно и смело идти по предпринимательскому пути, учит лидерству, ответственности за свое дело и команду.

Благодаря знаниям, полученным в MiniBoss Business School Baku, у детей и подростков формируется способность к креативному мышлению.

В ходе организованного Национального чемпионата по стартапам были представлены услуги и готовая продукция, созданные детьми и подростками в возрасте 6-17 лет в различных областях.

Как отметила в интервью представителям СМИ основатель MiniBoss Business School Baku Нармина Гасанова, Национальный чемпионат по стартапам в Баку проводится в четвёртый раз.

"По итогам форума, который состоялся в апреле текущего года, команды получили от спонсоров гранты, на которые реализовали свои проекты. Минимальная сумма предоставленного гранта составляла 700 манатов, а максимальная - более 3000 манатов. Сегодня в ходе Национального чемпионата по стартапам команды продемонстрируют уже готовую продукцию и услуги. Жюри оценит их по нескольким критериям, это инновативность, прибыльность, масштаб проекта, освещение в СМИ, ответы на вопросы жюри. По итогом Национального чемпионата будут определены обладатели I, II, III мест. Затем ребят ждёт международная площадка - с 29 июня по второе июля в Стамбуле (Турция) состоится чемпионат мира, где они продемонстрируют свои проекты", - сказала Нармина Гасанова.

По словам основателя MiniBoss Business School Baku, с каждым годом число команд, принимающих участие в мероприятии, увеличивается.

"Если в прошлом году участвовало 14 команд, то в текущем году их уже 17. Отрадно, что команды, не вошедшие в число победителей, на следующий учебный год подходят к работе над проектами с ещё большим рвением и энтузиазмом. Думаю, это одно из наших достижений, что дети и подростки могут вести здоровую конкуренцию, и относятся друг к другу с уважением и поддержкой", - добавила Нармина Гасанова.

Как отметила директор MiniBoss Business School Baku Алина Халафова, продукция команд-участниц Национального чемпионата была выставлена на продажу, и команды уже получили первую прибыль. Основной точкой продаж стал торговый центр Gənclik Mall в Баку.

"Сегодня, наряду с тем, что среди команд будут определены обладатели первых трех мест, также состоится награждение по шести номинациям - "Лучшая презентация", "Лучшее выступление", "Самая креативная идея", "Самая инновативная идея", "Лучший дизайн продукции", "Самое успешное название бренда", - подчеркнула Алина Халафова.

В состав жюри Национального чемпионата MiniBoss Business School Baku вошли: заместитель председателя правления Агентства развития малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики Руфат Атакишиев; страновой представитель Глобального договора ООН Самир Мамедов; менеджер по маркетингу ООО Azercell Мерт Башар; директор Государственного агентства по науке и высшему образованию при министерстве науки и образования Азербайджана Улькер Саттарова; управляющий директор и партнер Boston Consulting Group Рза Нуриев; советник проректора Университета ADA по государственным, международным и студенческим делам Айгюн Гаджиева; основатель ZIRA Natural & Gourmet Афят Ахмедова.

17 команд - Memory book; Lumeni; Explore Azerbaijan; Dill Buzz; Cashy; Special Me; Flash skateboards; Khari Touch; Imagicubes; Meyvali; Connect & Care; Sketchio; LinguaPlay; Ecoleaf; Az-Bathty; Cultstick; Chaykhor представили жюри свою продукцию и услуги.

Они рассказали на что был потрачен первоначальный капитал, на какую целевую аудиторию рассчитан продукт, а также проинформировали о его продвижении в социальных сетях и медиа-пространстве и т.д.

Затем члены жюри и все гости мероприятия смогли ознакомиться и приобрести продукцию команд. Так, по традиции в ходе Национального чемпионата состоялась выставка-продажа MiniBoss Bazar, где у каждой команды был свой стенд с продукцией и услугой. Участники команд с удовольствием демонстрировали свою продукцию потенциальным клиентам.

Были представлены стартапы в сферах экологии, туризма, социальной сфере, легкой промышленности и других областях.

Отметим, что по 16 июня все желающие могут ознакомиться и приобрести продукцию юных предпринимателей в Gənclik Mall.

Затем были названы команды-победители Национального чемпионата. По итогам голосования жюри I место в Национальном чемпионате заняла команда Ecoleaf (621 балл); II место - Meyvali (564 балла); III место - Az-Bathty (548 баллов).

Победители были награждены золотым, серебряным и бронзовым кубком соответственно.

Также были названы победители в следующих категориях:

- "Лучшая презентация" - команда Explore Azerbaijan;

- "Лучшее выступление" - команды Memory book и Dill Buzz;

-"Самая креативная идея" - команда Flash skateboards;

-"Самая инновативная идея" - команда Connect & Care;

- "Лучший дизайн продукции" - команда Cultstick;

-"Самое успешное название бренда" - команда Cashy;

-"Лучший педагог" - Улькер Ахмедова.

Всем командам-участницам Национального чемпионата были вручены сертификаты.

Отметим, что MiniBoss Business School - единственная школа на мировом рынке, использующая инновационные бизнес-методологии, представлена более 70 филиалами в 27 странах мира. На основе своей уникальной методики школа создает широкие возможности для полного раскрытия предпринимательского потенциала и выявления лидерских качеств детей в возрасте 6-17 лет.

MiniBoss Business School, являющийся международной образовательной сетью, ежегодно организует Startup Forum, национальные и мировые чемпионаты среди детей и подростков 6-17 лет.

Напомним, что на чемпионате мира 2023 года, который прошел в июле в городе Глазго (Шотландия), проект "Econotes", представляющий Азербайджан, занял первое место. Наряду с этим, шесть из девяти представленных там проектов получили награды ООН в области устойчивого развития, а представительство MiniBoss Business School в Баку было выбрано первым из 73 филиалов.