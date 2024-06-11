Хорошая новость для получающих пенсии и соцвыплаты

Все пенсии, пособия, адресная социальная помощь за июнь будут выплачены Государственным фондом социальной защиты населения при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в полном объеме 14 июня, то есть досрочно, в связи с праздником Гурбан.

Об этом сообщили Day.Az во вторник в Фонде.

Ранее, 7 июня, уже были выплачены июньские пенсии по городам Баку, Сумгайыт, Абшеронскому району.

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