https://news.day.az/society/1667371.html Хорошая новость для получающих пенсии и соцвыплаты
Хорошая новость для получающих пенсии и соцвыплаты
Все пенсии, пособия, адресная социальная помощь за июнь будут выплачены Государственным фондом социальной защиты населения при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в полном объеме 14 июня, то есть досрочно, в связи с праздником Гурбан.
Об этом сообщили Day.Az во вторник в Фонде.
Ранее, 7 июня, уже были выплачены июньские пенсии по городам Баку, Сумгайыт, Абшеронскому району.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре