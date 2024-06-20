В Азербайджане поставлена цель достичь универсального медицинского обеспечения

Целью внедрения системы обязательного медицинского страхования в Азербайджане является обеспечение универсальной и устойчивой медицинской страховки.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев в ходе церемонии открытия Азербайджанского международного страхового форума-2024 (AIIF-2024).

Он отметил, что такая страховка гарантирует предоставление эффективных медицинских услуг и совершенствует финансирование здравоохранения.

"Учитывая принцип ООН "никто не должен остаться в стороне" в рамках Целей устойчивого развития, система обязательного медицинского страхования создана для удовлетворения фундаментальных потребностей населения в сфере здравоохранения. Наша цель - достичь универсального медицинского обеспечения, чтобы каждый мог получать качественные медицинские услуги без финансовых затруднений. Отмечу, что благодаря внедрению обязательного медицинского страхования в нашей стране все, от детей до взрослых, охвачены этой системой и имеют право на бесплатное использование более чем 3300 медицинских услуг, покрываемых страховкой", - добавил Заур Алиев.

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