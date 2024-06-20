Россия экстрадировала двух граждан Азербайджана

Россия экстрадировала в Азербайджан двух лиц, находящихся в международном розыске.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Генпрокуратуру Азербайджана, в соответствии с положениями международных договоров было принято решение об экстрадиции из Российской Федерации граждан Азербайджанской Республики Гусейнова Рахиба Сахиб оглу и Ибрагимова Мурада Тейюб оглу.

"Так, по уголовным делам, расследуемым в Абшеронском районном управлении полиции, были выявлены существенные подозрения в умышленном причинении Ибрагимовым тяжкого вреда здоровью гражданина, а также совершении Гусейновым мошенничества с причинением значительного ущерба. Они были объявлены в международный розыск с принятием решения о привлечении к следствию в качестве обвиняемых.

Мурад Ибрагимов и Рахиб Гусейнов были задержаны на территории Российской Федерации и доставлены в Азербайджан в сопровождении Специального конвоя Пенитенциарной службы министерства юстиции Азербайджана", - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана.

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