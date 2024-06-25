https://news.day.az/society/1670636.html Фактическая погода в Азербайджане - В Гобустане выпал град - ВИДЕО
Фактическая погода в Азербайджане - В Гобустане выпал град - ВИДЕО
По информации по состоянию на 17:30 25 июня, около 17:11 в селе Сунду Гобустанского района выпал град диаметром 15 мм, сопровождавшийся сильным ливнем.
Об этом сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе.
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