Фактическая погода в Азербайджане

По информации по состоянию на 17:30 25 июня, около 17:11 в селе Сунду Гобустанского района выпал град диаметром 15 мм, сопровождавшийся сильным ливнем.

Об этом сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе.

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