26 июля в Университете АДА состоялась церемония награждения победителей четвертого конкурса "Восхождение".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в мероприятии приняли участие председатель оргкомитета конкурса, заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Фарах Алиева, ректор Университета АДА Хафиз Пашаев, министр культуры Адиль Керимли, председатель правления Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде, первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев, уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева, председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Рамин Мамедов, председатель правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев, руководитель рабочей группы конкурса "Восхождение", заместитель министра молодежи и спорта Фархад Гаджиев.

В своих выступлениях гости отметили, что опыт, знания и контакты, полученные в рамках конкурса, а также годовая менторская программа окажут существенное влияние на профессиональную жизнь победителей.

Затем председатель Оргкомитета, участники и специальные гости церемонии вручили дипломы победителям этого года и сделали памятное фото.

Отметим, что конкурс "Восхождение" учрежден согласно Распоряжению Президента Азербайджана от 26 июля 2019 года. Цель конкурса - выявление и поддержка перспективных руководителей в возрасте 21-51 года, с высоким интеллектуальным уровнем и опытом управления не менее двух лет, а также создание банка кадрового резерва в стране.

Победитель конкурса "Восхождение" получит возможность получить персональные карьерные советы от топ-менеджеров крупных компаний и руководителей государственных органов, а также денежную премию в размере 20 тыс. манатов.

25 декабря 2023 года главой государства было подписано Распоряжение о проведении четвертого конкурса "Восхождение".

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