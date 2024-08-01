Обсужден обмен опытом между медицинскими вузами Азербайджана и Украины

В министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с чрезвычайным и полномочным послом Украины в стране Юрием Гусевым.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на минздрав, поприветствовав гостей, министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Украиной.

Министр также отметил, что с периода восстановления независимости наших стран между Азербайджаном и Украиной сформировались эффективные связи на двусторонней основе.

"Организация при поддержке Фонда Гейдара Алиева и министерства здравоохранения Азербайджана в Санаторно-курортном реабилитационном центре минздрава курса реабилитации для оставшихся без попечения родителей украинских детей в возрасте от 7 до 17 лет является ярким тому подтверждением", - сказал он.

Теймур Мусаев подчеркнул наличие широкого потенциала для развития отношений между двумя странами в области здравоохранения.

Отметив, что Президент Ильхам Алиев уделяет большое внимание развитию национального здравоохранения, министр сказал, что модернизация, цифровизация, развитие человеческого капитала и укрепление экономики здравоохранения являются одним из приоритетных вопросов государства.

Теймур Мусаев также напомнил, что в ноябре текущего года Азербайджан примет 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата - COP29.

"Глава государства подчеркнул, что принятое при единогласной поддержке международного сообщества решение о проведении в нашей стране СОР29 свидетельствует о большом доверии к Азербайджану", - сказал министр.

В завершение министр здравоохранения Азербайджана выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

В свою очередь Юрий Гусев выразил благодарность азербайджанскому государству за гуманитарную помощь, оказанную Украине.

Подчеркнув высокий уровень двусторонних связей, посол отметил, что между нашими странами существуют исторические, традиционно дружеские отношения.

Отметив важность COP29, Юрий Гусев подчеркнул, что Азербайджан всегда на самом высоком уровне достойно принимает и организует международные мероприятия.

Дипломат добавил, что существует большой потенциал для расширения сотрудничества с министерством здравоохранения Азербайджана и его подведомственными учреждениями. Юрий Гусев также поблагодарил за организацию для украинских детей курса реабилитации в Баку.

В ходе встречи была подчеркнута важность медицинского образования и подготовки квалифицированных кадров в этой сфере, а также обмена опытом между медицинскими вузами.

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