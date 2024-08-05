МИД Азербайджана предупредил сограждан, желающих посетить Израиль

В связи со стремительно меняющейся ситуацией с безопасностью в регионе, где находится Израиль, гражданам Азербайджана рекомендуется не посещать эту страну без особой необходимости.

Об этом в понедельник Day.Az сказали в МИД Азербайджана.

Было отмечено, что граждане Азербайджана, проживающие и находящиеся в настоящее время в Израиле, должны соблюдать правила безопасности, не посещать места массового скопления людей.

Отметим, что ранее МИД предупредил также сограждан, желающих посетить Ливан и Палестину.

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