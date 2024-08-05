Не посещайте эти страны

Министерство иностранных дел Азербайджана предупредило граждан, желающих посетить Ливан и Палестину.

Как сказали в понедельник Day.Az в МИД, учитывая быстро меняющуюся ситуацию с безопасностью в регионе местоположения Ливана, гражданам Азербайджана не рекомендуется посещать Ливан без особой необходимости, а согражданам, проживающим или находящимся в поездке в этой стране, рекомендуется как можно скорее покинуть ее.

В то же время граждане Азербайджана, находящиеся в настоящее время в Ливане, должны соблюдать правила безопасности, не посещать места массового скопления людей, сказали в ведомстве.

Кроме того, учитывая быстро меняющуюся ситуацию с безопасностью в регионе, где находится Палестина, гражданам Азербайджана также было рекомендовано не посещать Палестину без особой необходимости.

"Гражданам Азербайджана, проживающим и находящимся в настоящее время в Палестине, необходимо соблюдать правила безопасности, не посещать места массового скопления людей", - сказали в МИД.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!