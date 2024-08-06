Стартует Международный детский и юношеский кинофестиваль Salam

Международный детский и юношеский кинофестиваль Salam, организованный кинокомпанией Narimanfilm (руководитель - Нариман Мамедов), стартует 26 августа. В фестивале, который продлится до 29 августа, примут участие около 600 школьников из Азербайджана, Турции, Грузии, Казахстана, Узбекистана, России, Пакистана, Украины, Италии, Германии, Швеции, Польши, Бельгии и Великобритании, сообщает Day.Az.

Основатель и генеральный директор Нариман Мамедов основал фестиваль в 2019 году под эгидой кинокомпании "Нариманфильм", генеральным спонсором выступил PASHA Holding. Фестиваль значительно вырос с момента своего основания, в котором приняли участие 300 молодых людей в его первом выпуске со 2 по 5 сентября 2019 года. Первое мероприятие имело оглушительный успех, включая показы, встречи режиссеров и актеров, обсуждения фильмов и демонстрацию коротких видеороликов, снятых подростками.

При поддержке министерства образования и науки и министерства культуры Азербайджана фестиваль занял уникальное место в культурном ландшафте, получив положительные отзывы как на местном, так и на международном уровнях.

"Фестиваль способствовал формированию дружеских связей между азербайджанской молодежью и ее сверстниками из разных стран, пропагандируя азербайджанскую культуру и воспитывая молодое поколение в соответствии с духовными ценностями. Ожидается, что выпуск этого года произведет неизгладимое впечатление на его участников и оживит культурный ландшафт Азербайджана", - отметил Нариман Мамедов.

Программа фестиваля и список участвующих фильмов будут объявлены позже, а обновления будут доступны на веб-сайте фестиваля и в социальных сетях. Основная цель фестиваля - развивать художественный вкус и глубокое понимание кино среди молодежи путем демонстрации высококачественных профессиональных фильмов. Организаторы надеются, что фестиваль продолжит способствовать культурному обмену и художественному восприятию среди молодежи.

Культурный фонд США-Аризона (USAZCF), некоммерческая организация, имеющая статус 501(c)(3) США, примет участие в мероприятиях фестиваля Salam.

"USAZCF твердо верит, что когда молодежь говорит, мир слушает; связь через призму фильма - это хорошо продуманный путь. USAZCF поможет привезти американскую молодежь на будущий фестиваль Salam. Участие в фестивале объединит американскую и азербайджанскую молодежь в подходе, который они никогда ранее не исследовали и не применяли. Верное будущее человечества связано с хорошо информированной и любознательной молодежью", - добавил Нариман Мамедов.

Веб-сайт: https://salamfest.az/en

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