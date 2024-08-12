Число людей, которым назначили соцпособия и пенсии в июле

В Азербайджане в июле 2024 года в проактивном порядке через электронную инфраструктуру определено 23 038 пенсий, пособий и стипендий.

Об этом в понедельник Day.Az сообщили в Государственном фонде социальной защиты населения Азербайджана.

Было отмечено, что 2 711 из них - пенсии, а 20 327 - пособия (в том числе выплачиваемые за счет обязательного государственного социального страхования) и стипендии.

Отметим, что Государственный фонд социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана 9 августа выплатил пенсии за август по городам Баку, Сумгайыт и Абшеронскому району.

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