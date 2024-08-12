В центре Баку ограничат движение транспорта

13 августа с 08:00 в связи с проведением ремонтных работ движение автотранспортных средств на улице 28 Мая (от улицы К.Сафаралиевой до улицы А.Пушкина) в Насиминском районе города Баку будет полностью ограничено.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

На следующем этапе ремонтные работы будут проводиться на участке от улицы А.Пушкина до улицы Р.Бейбутова.

Водителей просят с пониманием отнестись к проводимым работам и в указанный период воспользоваться альтернативными маршрутами.

Отметим, что с 10 августа, в связи с ремонтными работами на проспекте Метбуат в Баку (на пересечении улиц Назима Хикмета и Абдуррагим бека Ахвердиева), движение автотранспортных средств было полностью ограничено.

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