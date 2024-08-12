В Азербайджане начал работу сайт Ассоциации частных медицинских учреждений

Введен в эксплуатацию сайт Ассоциации частных медицинских учреждений (https://otma.az/).

Как сообщили в понедельник Day.Az в минздраве Азербайджана, целью создания сайта является информирование населения о деятельности ассоциации с использованием современных информационных технологий.

В разделе "О нас" сайта otma.az представлена подробная информация о миссии и целях ассоциации, направлениях деятельности и составе правления.

В разделе "Новости" можно ознакомиться с информацией о проводимых Ассоциацией частных медицинских учреждений мероприятиях и проектах, которые она реализует. Кроме того, на сайте есть разделы "Членство", "Галерея" и "Контакты".

Миссия ассоциации заключается в поддержке развития частного медицинского сектора и доведении медицинского обслуживания до современных мировых стандартов во имя сохранения здоровья населения в Азербайджане. Кроме того, ее целью является защита прав и законных интересов членов ассоциации и установление взаимовыгодных отношений сотрудничества.

Более подробную информацию об Ассоциации частных медицинских учреждений можно найти на сайте https://otma.az/.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!