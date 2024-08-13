Вниманию водителей

- на этой дороге будет ограничено движение

14 августа с 06:00 будет полностью ограничено движение транспорта на участке проспекта 8 Ноября (в направлении Зыхского шоссе) - от ул. Хагани Рустамова до ул. Центральный бульвар.

Об этом Day.Az сообщили в Агентстве наземного транспорта.

"Водителей просят с пониманием подойти к проводимой работе, использовать альтернативные пути, соответствующие направлениям движения в течение указанного периода времени", - говорится в сообщении.

Отметим, что с 13 августа с 08:00 в связи с проведением ремонтных работ движение автотранспортных средств на улице 28 Мая (от улицы К.Сафаралиевой до улицы А.Пушкина) в Насиминском районе города Баку полностью ограничено.

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