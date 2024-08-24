Первый прокат велосипедов в Баку

В Баку запущена первая услуга "bike-sharing" (прокат велосипедов).

Система, которая позволяет брать велосипед напрокат, путешествовать и возвращать его на любое место парковки, предоставляет жителям и туристам доступные возможности для безопасных и устойчивых поездок по городу.

Как сообщили Day.Az в Агентстве наземного транспорта Азербайджана, служба проката велосипедов также освобождает пользователей от таких забот, как пробки на дорогах и парковка.

Около 50 пунктов парковки транспортных средств для микромобильности в городе Баку оборудованы соответствующими конструкциями, установлены таблички с информацией о порядке аренды велосипедов.

При создании парковочных мест учитывалась их близость к станциям метро, автобусным остановкам, учебным заведениям и крупным торговым центрам. На информационных щитах изображены QR-коды. На мобильных устройствах можно выполнить процесс включения и отключения велосипедов, переключившись на программное обеспечение с помощью этих QR-кодов. Через приложение также можно увидеть ближайшие парковочные места.

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