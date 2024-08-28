Что ждет учителей, отказавшихся от вакансии после собеседования?

Прием на работу кандидатов, выписка которых утверждена соответствующим местным органом управления образованием, будет официальным. Кандидатам рекомендуется проверить, одобрена ли их выписка, перейдя на их личную страницу после подачи документов.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом заявил заместитель заведующего отделом организации общего образования Государственного агентства Азербайджана по дошкольному и общему образованию Нурлан Исмаилбейли в интервью журналистам по итогам собеседования при приеме на работу учителей.

Он отметил, что лицам, не подтвердившим свою выписку и отказавшимся от вакантного места после успеха на этапе собеседования, участие в следующих турах не будет обеспечено.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!