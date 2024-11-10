COP29 запускает телепрограмму Daily Show

С 11 ноября стартует прямая трансляция программы Daily Show, подготовленной совместно с британской компанией Hi Impact в рамках COP29.

Как передает Day.Az, ежедневно в эфире будет выходить 30-минутный выпуск, освещающий ключевые события COP29, которая пройдет в Баку с 11 по 22 ноября и станет одним из важнейших мероприятий года. В инновационной программе примут участие мировые лидеры, ученые, активисты и новаторы в сфере климата.

Всего выйдут двенадцать выпусков Daily Show, которые будут транслироваться онлайн в сотрудничестве с 47 телеканалами на четырех континентах, что позволит миллионам зрителей бесплатно следить за событиями COP29. Записи выпусков будут доступны на официальных каналах COP29 на YouTube и других платформах после завершения трансляции.

Создание и трансляция Daily Show совместно с агентством Hi Impact подчеркивает приверженность COP29 инклюзивности и дает возможность международной аудитории следить за событиями конференции даже на расстоянии.

Ведущей программы станет Розанна Локвуд, известная по новостным и интервью-программам таких каналов, как News UK и Prime Time with Rosanna Lockwood. Она будет вести передачи из специально оборудованной студии в Зеленой зоне COP29.

Кроме ведущих экспертов по климату, в программе также примут участие блогеры, специализирующиеся на освещении экологических вопросов, что привлечет молодую аудиторию, менее ориентированную на традиционные медиа. Программа ориентирована на привлечение зрителей разных возрастов и социальных групп к обсуждению вопросов изменения климата. Главная цель - сделать сложные климатические темы более понятными и доступными широкой аудитории.