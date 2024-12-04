Последние данные о состоянии здоровья родителей Вугара Гашимова

Состояние здоровья родителей покойного шахматиста Вугара Гашимова, пострадавших в результате взрыва в частном доме в поселке Новханы Абшеронского района, стало известно общественности.

Как сообщает Day.Az, сестра гроссмейстера, Самира Аллахвердиева, сообщила последние данные о состоянии их здоровья. По её словам, оба родителя в настоящее время находятся в реанимации.

"Мой отец продолжает лечение в Центральной больнице "Нефтяников". Операция пока не предусмотрена, её проведение ожидается после завершения определённых этапов лечения под наблюдением врачей. Мою маму планируют прооперировать завтра. Мы поговорили с ними, их состояние на данный момент оценивается как среднетяжелое", - рассказала она.

Также сообщается, что у Гашима Гашимова, отца Вугара Гашимова, диагностированы ожоги I, II и III степени на обеих нижних конечностях и лице, а у его жены, Аиды Гашимовой, - перелом левого бедра и рана на левой руке.