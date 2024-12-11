В Азербайджане в честь праздника Рамазан будут три нерабочих дня

В 2025 году в Азербайджане в честь праздника Рамазан будут три выходных дня подряд.

Как сообщает Day.Az, согласно решению Кабинета министров 30 и 31 марта 2025 года установлены праздничными днями месяца Рамазан.

Так как 30 марта выпадает на воскресенье, в соответствии с Трудовым кодексом, 1 апреля будет выходным днем.

Таким образом, 3 дня подряд - 30, 31 марта и 1 апреля в Азербайджане будут нерабочими днями в связи с праздником Рамазан.

Недавно были названы нерабочие дни на Новруз, Рамазан и Гурбан байрамы.