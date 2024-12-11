https://news.day.az/society/1714400.html Названы нерабочие дни на Новруз, Рамазан и Гурбан байрамы 20, 21, 22, 23, 24 марта 2025 года определены как дни Новруз байрамы, 30, 31 марта - Рамазан байрамы, 6, 7 июня - Гурбан байрамы. Как передает Day.Az, соответствующее постановление принял Кабинет министров. Указанные дни считаются нерабочими.
Названы нерабочие дни на Новруз, Рамазан и Гурбан байрамы
В Азербайджане 20, 21, 22, 23, 24 марта 2025 года определены как дни праздника Новруз, 30, 31 марта - праздника Рамазан, 6, 7 июня - праздника Гурбан.
Как сообщает в среду Day.Az, в связи с этим соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
Согласно Трудовому кодексу Азербайджанской Республики, дни, предусмотренные настоящим решением, считаются не рабочими днями.
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