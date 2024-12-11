Названы нерабочие дни на Новруз, Рамазан и Гурбан байрамы

В Азербайджане 20, 21, 22, 23, 24 марта 2025 года определены как дни праздника Новруз, 30, 31 марта - праздника Рамазан, 6, 7 июня - праздника Гурбан.

Как сообщает в среду Day.Az, в связи с этим соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно Трудовому кодексу Азербайджанской Республики, дни, предусмотренные настоящим решением, считаются не рабочими днями.