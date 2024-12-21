https://news.day.az/society/1717263.html В Азербайджане скончался гражданин Турции На участке автомагистрали Баку-Газах, проходящем через село Учтепе Гёйгёльского района, произошла трагедия: 51-летний гражданин Турции умер от сердечного приступа. Как сообщает Day.Az, мужчина, житель турецкого города Аксарай, А.Талай (1973 года рождения), находился за рулем фуры.
В Азербайджане скончался гражданин Турции
На участке автомагистрали Баку-Газах, проходящем через село Учтепе Гёйгёльского района, произошла трагедия: 51-летний гражданин Турции умер от сердечного приступа.
Как сообщает Day.Az, мужчина, житель турецкого города Аксарай, А.Талай (1973 года рождения), находился за рулем фуры. В какой-то момент его самочувствие резко ухудшилось, и он остановил автомобиль на обочине дороги. Через несколько минут, выйдя из машины, он упал на землю и скончался. Предположительно, причиной смерти стал сердечный приступ.
В настоящее время по факту происшествия проводится расследование.
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