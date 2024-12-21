В Азербайджане скончался гражданин Турции

На участке автомагистрали Баку-Газах, проходящем через село Учтепе Гёйгёльского района, произошла трагедия: 51-летний гражданин Турции умер от сердечного приступа.

Как сообщает Day.Az, мужчина, житель турецкого города Аксарай, А.Талай (1973 года рождения), находился за рулем фуры. В какой-то момент его самочувствие резко ухудшилось, и он остановил автомобиль на обочине дороги. Через несколько минут, выйдя из машины, он упал на землю и скончался. Предположительно, причиной смерти стал сердечный приступ.

В настоящее время по факту происшествия проводится расследование.