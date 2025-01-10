https://news.day.az/society/1721813.html В Баку появились новые светофоры В Баку установлены новые светофоры В Баку заработали новые светофоры
В Баку появились новые светофоры
В Баку установлены новые светофоры
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил Центр интеллектуального управления транспортом министерства внутренних дел Азербайджана.
Отмечается, что новые светофоры установлены на пересечении шоссе Забрат-Кюрдаханы и улицы Руслана Гёюшова в Сабунчинском районе, а также на пересечении улицы Ханлара Алекперова и дороги Ени Рамана Сураханского района.
В результате проведенных работ было обеспечено свободное движение транспортных средств по этим дорогам и безопасность пешеходов.
Ранее мы сообщали, что на одном из проспектов Баку создан наземный пешеходный переход.
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