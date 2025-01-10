В Баку появились новые светофоры

В Баку установлены новые светофоры

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил Центр интеллектуального управления транспортом министерства внутренних дел Азербайджана.

Отмечается, что новые светофоры установлены на пересечении шоссе Забрат-Кюрдаханы и улицы Руслана Гёюшова в Сабунчинском районе, а также на пересечении улицы Ханлара Алекперова и дороги Ени Рамана Сураханского района.

В результате проведенных работ было обеспечено свободное движение транспортных средств по этим дорогам и безопасность пешеходов.

Ранее мы сообщали, что на одном из проспектов Баку создан наземный пешеходный переход.