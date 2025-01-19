Скончался известный азербайджанский хирург

На 84-м году жизни ушел из жизни известный азербайджанский хирург Гияс Мехдиев.

Как передает Day.Az, новость о смерти врача была опубликована в социальных сетях.

Сообщается, что Гияс Мехдиев многие годы трудился в Центральной городской больнице Мингячевира.

Ранее мы сообщали, что в Азербайджане трагически скончался известный врач