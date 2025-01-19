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Скончался известный азербайджанский хирург - ФОТО

На 84-м году жизни ушел из жизни известный азербайджанский хирург Гияс Мехдиев. Как передает Day.Az, новость о смерти врача была опубликована в социальных сетях. Сообщается, что Гияс Мехдиев многие годы трудился в Центральной городской больнице Мингячевира. Ранее мы сообщали, что в Азербайджане трагически скончался известный врач