Проводится совместное с Казахстаном и Россией расследование крушения самолета AZAL

С соответствующими структурами Казахстана и России - органами прокуратуры, правоохранительными органами проводятся совместные расследования крушения 25 декабря 2024 года близ города Актау самолета "Азербайджанских авиалиний", выполнявшего рейс Баку-Грозный.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев во время посещения Аллеи шехидов в связи с 35-й годовщиной трагедии 20 Января.

"По поручению и указанию Президента Ильхама Алиева все соответствующие государственные структуры мобилизованы в связи с расследованием крушения самолета AZAL вблизи Актау, выполняют задачи соответственно их обязанностям. По факту авиакатастрофы возбуждены уголовные дела в трех странах - России, Казахстане и Азербайджане.

Соответствующие структуры Казахстана, Азербайджана и России собрали доказательства, которые впоследствии будут совместно проанализированы для установления виновных лиц. В настоящее время Следственным комитетом России, Генеральной прокуратурой в этом направлении проводятся соответствующие следственные действия", - сказал он.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, летевший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 км от аэропорта Актау.

На борту разбившегося самолета Embraer 190 находились 62 пассажира и 5 членов экипажа, всего 67 человек. В результате инцидента 38 человек погибли, 29 получили ранения.