Названа стоимость хаджа для азербайджанских паломников в 2025 году

Управление мусульман Кавказа (УМК) установило цены для граждан, желающих совершить хадж в 2025 году.

Об этом Day.Az сообщили в УМК.

Отмечено, что стоимость хаджа на одного человека составляет 5950 долларов США. Паломничество будет организовано в единой форме и будет осуществляться авиарейсами.

Для совершения хаджа необходимы следующие документы:

1. Заграничный паспорт;

2. Копия удостоверения личности;

3. 4 цветные фотографии 5×5 см на белом фоне ( для женщин в темном хиджабе)

4. Справка о состоянии здоровья.

Прием документов начнется с 21 января 2025 года и будет проводиться в рабочие дни с 10:00 до 16:00, в административном здании Управления мусульман Кавказа по адресу город Баку, улица Мирза Фатали, 7.