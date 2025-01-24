https://news.day.az/society/1725159.html Почему в некоторых местах центра Баку отключились светофоры? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ Жители Баку столкнулись с необычной ситуацией, когда светофоры возле станций метро "Гянджлик" и "28 мая" неожиданно прекратили свою работу. Как передает Day.Az, Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) быстро отреагировал на беспокойство горожан и объяснил произошедшее.
Почему в некоторых местах центра Баку отключились светофоры? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Жители Баку столкнулись с необычной ситуацией, когда светофоры возле станций метро "Гянджлик" и "28 мая" неожиданно прекратили свою работу.
Как передает Day.Az, Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) быстро отреагировал на беспокойство горожан и объяснил произошедшее.
Как оказалось, отключение светофоров было вызвано не поломкой оборудования, а кратковременным сбоем в электроснабжении этого района.
"Электрическое питание было восстановлено в кратчайшие сроки, и в данный момент светофоры функционируют нормально", - сообщили в организации.
Ранее мы сообщали, что авария на бакинском проспекте вызвала пробку на дороге.
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