Почему в некоторых местах центра Баку отключились светофоры?

Жители Баку столкнулись с необычной ситуацией, когда светофоры возле станций метро "Гянджлик" и "28 мая" неожиданно прекратили свою работу.

Как передает Day.Az, Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) быстро отреагировал на беспокойство горожан и объяснил произошедшее.

Как оказалось, отключение светофоров было вызвано не поломкой оборудования, а кратковременным сбоем в электроснабжении этого района.

"Электрическое питание было восстановлено в кратчайшие сроки, и в данный момент светофоры функционируют нормально", - сообщили в организации.

Ранее мы сообщали, что авария на бакинском проспекте вызвала пробку на дороге.