Авария на бакинском проспекте вызвала пробку на дороге

В Хатаинском районе Баку на проспекте 8 Ноября произошла авария.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

Авария спровоцировала пробку в направлении центра города. В настоящее время предпринимаются действия для устранения затора.

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