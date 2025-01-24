https://news.day.az/society/1725105.html Авария на бакинском проспекте вызвала пробку на дороге В Хатаинском районе Баку на проспекте 8 Ноября произошла авария. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ). Авария вызвала образовавшуюся пробку в сторону центра города. В настоящее время предпринимаются действия для устранения затора. Ранее были опубликованы кадры жуткого ДТП в Сумгайыте.
Авария на бакинском проспекте вызвала пробку на дороге
В Хатаинском районе Баку на проспекте 8 Ноября произошла авария.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).
Авария спровоцировала пробку в направлении центра города. В настоящее время предпринимаются действия для устранения затора.
Ранее были опубликованы кадры жуткого ДТП в Сумгайыте.
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