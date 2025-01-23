Опубликованы кадры жуткого ДТП в Сумгайыте

В сети опубликованы кадры жуткого ДТП, которое произошло 16 января на улице Сюльх в городе Сумгайыт.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Avtosfer, на видео запечатлен момент, на котором автомобили марок "Kia" и "Hyundai" устраивают гонку, что приводит к аварии.

Один из автомобилей, двигаясь на высокой скорости, пытается избежать наезда на пешехода, теряет управление и сталкивается с другим транспортным средством. В результате оба автомобиля сносят осветительный столб и выезжают на зелёную зону.

В ходе аварии автомобиль марки "Kia" загорелся и полностью вышел из строя. Второй автомобиль также получил серьёзные повреждения и стал непригодным для использования.