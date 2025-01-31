В Азербайджане запускаются две новые радиостанции

В Азербайджане начнут работу две новых радиостанции.

Как сообщили Day.Az в Аудиовизуальном совете, на заседании Совета были подведены итоги 2-х конкурсов по выдаче лицензии общенационального наземного радиовещателя.

Были заслушаны доклад и заключение конкурсной комиссии, которая провела проверку документов, технических возможностей вещания, кадрового и финансово-экономического потенциала допущенных к конкурсу претендентов. Победителями конкурсов среди 5 допущенных к конкурсу претендентов были объявлены ООО Pro Media Group (название радиоканала: Planet FM) и ООО Broadcast Media (название радиоканала: Dalğa FM). Согласно решениям, на начальном этапе радиочастота 88,7 MHS выделена для использования ООО "Pro Media Group", а радиочастота 92,5 MHS - для использования ООО Broadcast Media.

Затем были рассмотрены обращения в Аудиовизуальный совет в связи с выдачей лицензии на аудиовизуальную медиадеятельность. Согласно соответствующим решениям, ООО Ideal TVNet (название оператора: İdealnet) была предоставлена лицензия оператора простой платформы, ООО "Azeuronet" (название оператора: Аzeuronet) - оператора универсальной платформы, ООО TV1 Media - вещателя платформы, не осуществляющего спутниковое вещание (название телевизионной редакции: TV1).

В конце заседания были приняты соответствующие решения по аннулированию лицензий оператора универсальной платформы, выданных ОАО Beeonline, ООО Global Technology и ООО Qafqaznet на основании их заявлений.