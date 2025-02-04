https://news.day.az/society/1727739.html В Азербайджане готовят законы для цифровых платформ с рекламой В Азербайджане создается правовая основа для цифровых платформ, являющихся носителями рекламы
В Азербайджане готовят законы для цифровых платформ с рекламой
В Азербайджане создается правовая основа для деятельности цифровых платформ, являющихся носителями рекламы.
Как сообщает Day.Az, этот вопрос нашел отражение в предложенной поправке к закону "О рекламе", которая обсуждалась сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по аграрной политике.
Согласно законопроекту, информационный интернет-ресурс (за исключением государственных информационных ресурсов), информационно-телекоммуникационная сеть или их мобильные приложения, используемые для размещения рекламы, будут считаться цифровой платформой, являющейся носителем рекламы.
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