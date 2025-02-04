В Азербайджане готовят законы для цифровых платформ с рекламой

В Азербайджане создается правовая основа для деятельности цифровых платформ, являющихся носителями рекламы.

Как сообщает Day.Az, этот вопрос нашел отражение в предложенной поправке к закону "О рекламе", которая обсуждалась сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по аграрной политике.

Согласно законопроекту, информационный интернет-ресурс (за исключением государственных информационных ресурсов), информационно-телекоммуникационная сеть или их мобильные приложения, используемые для размещения рекламы, будут считаться цифровой платформой, являющейся носителем рекламы.