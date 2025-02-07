Дожди затопили кладбище на юге Азербайджана

Yачиная с 5 февраля, в ряде рек Лянкяранского района повысился уровень воды, затоплены некоторые территории.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате дождей, всего в населенных пунктах района затоплено 505 дворов домов и около 10 хозяйств.

Лянкяранская районная комиссия по чрезвычайным ситуациям совместно с соответствующими государственными органами приняла необходимые меры по ликвидации последствий происшествия, эвакуированные ранее 3 семьи (22 человека) вернулись домой, продолжается процесс откачки воды на территории кладбища в селе Шилавар.

Ранее мы сообщали, что в южной части Азербайджана затопило некоторые территории.