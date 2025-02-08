https://news.day.az/society/1728813.html В Баку поймали мошенника, орудовавшего через соцсети Правоохранительные органы задержали 33-летнего жителя Баку, который занимался мошенничеством через социальные сети. Как передает Day.Az со ссылкой на МВД, задержанным оказался Магеррам Агарзаев, который обманул жителя Агсуинского района, пообещав ему прибыль от инвестиций и присвоив 2 тыс. манатов.
В Баку поймали мошенника, орудовавшего через соцсети
Правоохранительные органы задержали 33-летнего жителя Баку, который занимался мошенничеством через социальные сети.
Как передает Day.Az со ссылкой на МВД, задержанным оказался Магеррам Агарзаев, который обманул жителя Агсуинского района, пообещав ему прибыль от инвестиций и присвоив 2 тыс. манатов.
Мошенник вел свою преступную деятельность через канал Remax, созданный в мессенджере Telegram.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело, и пострадавшему был полностью возмещен материальный ущерб. Следственные мероприятия продолжаются.
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