В Баку поймали мошенника, орудовавшего через соцсети

Правоохранительные органы задержали 33-летнего жителя Баку, который занимался мошенничеством через социальные сети.

Как передает Day.Az со ссылкой на МВД, задержанным оказался Магеррам Агарзаев, который обманул жителя Агсуинского района, пообещав ему прибыль от инвестиций и присвоив 2 тыс. манатов.

Мошенник вел свою преступную деятельность через канал Remax, созданный в мессенджере Telegram.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело, и пострадавшему был полностью возмещен материальный ущерб. Следственные мероприятия продолжаются.