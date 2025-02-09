https://news.day.az/society/1728969.html Неисправная машина заблокировала движение в Баку - ФОТО Неисправный автомобиль вызвал затор на трассе Баку-Сумгайыт. Об этом сообщили Day.Az в Центре интеллектуального управления транспортом (НИИМ) МВД.
Неисправная машина заблокировала движение в Баку - ФОТО
Неисправный автомобиль вызвал затор на трассе Баку-Сумгайыт.
Об этом сообщили Day.Az в Центре интеллектуального управления транспортом (НИИМ) МВД.
Легковой автомобиль остановился из-за технической неисправности на участке трассы Баку-Сумгайыт у Бакинского автовокзала в Бинагадинском районе столицы, вследствие чего на дороге образовался затор в направлении станции метро "20 Января".
В настоящее время ведутся работы по эвакуации автомобиля и устранению затора.
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