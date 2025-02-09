Неисправная машина заблокировала движение в Баку

Неисправный автомобиль вызвал затор на трассе Баку-Сумгайыт.

Об этом сообщили Day.Az в Центре интеллектуального управления транспортом (НИИМ) МВД.

Легковой автомобиль остановился из-за технической неисправности на участке трассы Баку-Сумгайыт у Бакинского автовокзала в Бинагадинском районе столицы, вследствие чего на дороге образовался затор в направлении станции метро "20 Января".

В настоящее время ведутся работы по эвакуации автомобиля и устранению затора.