Мощная вспышка на Солнце

Вспышка предпоследнего класса мощности М зарегистрирована на Солнце в четверг, 13 февраля.

Как передает Day.Az, об этом сообщили ТАСС в Федеральном государственном бюджетном учреждении Института прикладной геофизики.

"13 февраля в 14:09 (15:09 по бакинскому времени - ред.) в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3987 (S06W21) зарегистрирована вспышка M1.0 продолжительностью 8 минут", - говорится в сообщении.

Напомним, что солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв.м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.