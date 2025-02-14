В Баку задержана мошенница

В Баку совершено мошенничество на крупную сумму.

Как сообщили Day.Az в Министерстве внутренних дел, в полицию поступила информация о том, что на территории Насиминского района один человек стал жертвой мошенничества, в результате которого ему был причинен материальный ущерб в размере 70 тыс. манатов.

Сотрудник 22-го отдела полиции Насиминского районного управления полиции по подозрению в мошенничестве задержали 50-летнюю С.Мамедову.

Расследование продолжается.