https://news.day.az/society/1730230.html В Баку задержана мошенница В Баку совершено мошенничество на крупную сумму. Как сообщили Day.Az в Министерстве внутренних дел, в полицию поступила информация о том, что на территории Насиминского района один человек стал жертвой мошенничества, в результате которого ему был причинен материальный ущерб в размере 70 тыс. манатов.
В Баку задержана мошенница
В Баку совершено мошенничество на крупную сумму.
Как сообщили Day.Az в Министерстве внутренних дел, в полицию поступила информация о том, что на территории Насиминского района один человек стал жертвой мошенничества, в результате которого ему был причинен материальный ущерб в размере 70 тыс. манатов.
Сотрудник 22-го отдела полиции Насиминского районного управления полиции по подозрению в мошенничестве задержали 50-летнюю С.Мамедову.
Расследование продолжается.
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