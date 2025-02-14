Этим гражданам могут предоставить право на приобретение гражданского оружия

В Азербайджане лица, достигшие 21 года, смогут приобрести гражданское огнестрельное оружие.

Как сообщает в пятницу Day.Az, этот вопрос нашел свое отражение в предложенной поправке к закону "О служебном и гражданском оружии", которая обсуждалась сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно действующему законодательству, в соответствии с требованиями этого закона граждане Азербайджана, достигшие восемнадцатилетнего возраста в Азербайджане, имеют право на приобретение гражданского оружия.

С предложенными изменениями граждане Азербайджана, достигшие восемнадцатилетнего возраста, будут иметь право на приобретение гражданского оружия, за исключением огнестрельного.

Также в Азербайджане гражданам, достигшим двадцатиоднолетнего возраста, будет предоставлено право на приобретение гражданского огнестрельного оружия.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

Ранее мы сообщали, что в Азербайджане может измениться ответственность за незаконное приобретение оружия.