В Баку и на Абшероне возможен снег

В Баку и на Абшеронском полуострове возможна снежная погода.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал глава Национальной гидрометеорологической службы Назим Махмудов.

Начиная с завтрашнего дня, осадки в Азербайджане прекратятся, а погода постепенно стабилизируется.

"Однако высока вероятность того, что в ближайшие дни погода испортится. С севера в страну проникли холодные воздушные массы, поэтому не исключено, что к концу месяца в Баку и на Абшеронском полуострове будет снежная погода", - добавил он.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az