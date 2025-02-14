https://news.day.az/society/1730298.html В Баку и на Абшероне возможен снег - ДАТА В Баку и на Абшеронском полуострове возможна снежная погода. Как сообщает Day.Az, об этом сказал глава Национальной гидрометеорологической службы Назим Махмудов. Начиная с завтрашнего дня осадки в Азербайджане прекратятся, а погода постепенно стабилизируется. "Однако высока вероятность того, что в ближайшие дни погода испортится.
В Баку и на Абшероне возможен снег - ДАТА
В Баку и на Абшеронском полуострове возможна снежная погода.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал глава Национальной гидрометеорологической службы Назим Махмудов.
Начиная с завтрашнего дня, осадки в Азербайджане прекратятся, а погода постепенно стабилизируется.
"Однако высока вероятность того, что в ближайшие дни погода испортится. С севера в страну проникли холодные воздушные массы, поэтому не исключено, что к концу месяца в Баку и на Абшеронском полуострове будет снежная погода", - добавил он.
Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
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