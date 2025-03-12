Возможно ли возвращение снегопадов и заморозков в Азербайджане в марте?

Хотя март считается началом весны, в этом месяце активно наблюдались морозы и снегопады. В последние годы из-за изменений климата всё чаще в марте фиксируется снег.

Как передаёт Day.Az со ссылкой на Yenisabah.az, согласно данным Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов, в марте в Баку ожидается переменчивая погода. В первые дни месяца температура местами понизится, однако сильных снегопадов не прогнозируется.

В начале марта погода будет туманной и прохладной, 1-го числа в отдельных районах наблюдался небольшой снег, но он был кратковременным и слабым. Ближе к середине месяца ожидается постепенное повышение температуры.

12-13 марта прогнозируется в основном сухая погода. Синоптики отмечают, что ночью температура может приблизиться к нулю, но вероятность снегопада остаётся низкой. Преимущественно будет преобладать умеренный юго-западный ветер, а дневная температура составит 4-6 градусов тепла.

В некоторых горных и высокогорных районах страны возможны снегопады. В частности, снег может выпасть в Губе, Гусаре, на Шахдаге и в других горных регионах вплоть до середины марта.

По данным Гидрометеорологической службы, 14-15 марта в отдельных горных районах ожидаются осадки в виде дождя и снега. Однако влияние такой погоды на Баку и Апшеронский полуостров маловероятно.

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