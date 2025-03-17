Грузия передала Азербайджану разыскиваемого гражданина

Из Грузии экстрадирован гражданин Азербайджана, находившийся в международном розыске.

Об этом сообщили Day.Az в Генеральной прокуратуре Азербайджана.

Сообщается, что на основании ходатайства Генпрокуратуры в соответствии с требованиями Конвенции "О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам" от 22.01.1993 года уполномоченными органами Грузии было принято решение об экстрадиции гражданина Азербайджанской Республики Мамедова Рамиля Магеррам оглу.

Сообщается, что по уголовному делу, расследуемому в прокуратуре Хазарского района города Баку, Рамиль Мамедов был объявлен в международный розыск с принятием решения о привлечении в качестве обвиняемого в совершении уголовного деяния, предусмотренного статьей 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Рамиль Мамедов был задержан на территории Грузии и сегодня в сопровождении Специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции доставлен в Азербайджан.